«Бросили меня где-то в кустах». В Томске рэперу Teaky проломили висок из-за езды на электросамокате

В Томске рэпера Тимура Тонготорова, известного под псевдонимом Teaky, избили двое мужчин за неудачную езду на электросамокате. Ему проломили голову и бросили на улице, рассказал он в беседе с 360.ru.

По его словам, он ехал на электросамокате к своему другу, но по пути не поделил дорогу с прохожими. Навстречу ему шли женщина с коляской и двое выпивших мужчин.

Рэпер пытался урегулировать конфликт, но безуспешно. Мужчины проявили «агрессию на ровном месте», начали сближаться с ним, поэтому ему пришлось одного из них оттолкнуть.

«Двое мужчин начали избивать меня. Женщина кричала, чтобы они остановились. Я кричал тоже самое: „Мужики, придите в себя, вы с ребенком, зачем нужны эти проблемы“», — рассказал собеседник 360.ru.

Он добавил, что пытался убежать, но мужчины его догнали, повалили на землю и стали избивать руками и ногами до потери сознания. На его крики внимания не обращали.

«Потом я потерял сознание, и они бросили меня где-то в кустах. Пролежал до приезда скорой там минут 30 или 40, и не помню буквально ничего. Помню только, как проснулся уже в реанимации», — рассказал рэпер.

Артист добавил, что, по словам следователя, скорую помощь ему вызвала девушка.

«Вчера выписали из реанимации. Отбили башку нормально так. В этом году черная полоса не заканчивается», — написал он в Telegram-канале.

Нападавших уже нашли, вычислив по жетону, который рэпер смог сорвать во время драки.

Ранее в Апрелевке двое неизвестных жестоко избили мужчину во дворе многоэтажки.