Божий одуванчик. Сосед назвал убийцу пенсионерки из Электростали спокойным человеком

Сосед об убийце из Электростали: он казался спокойным человеком

Пенсионер расправился со знакомой в своем доме в СНТ «Машиностроитель» в Электростали, а затем расчленил тело. В распоряжении 360.ru появилось видео дома, в котором произошло убийство. Соседи сообщили, что считали преступника спокойным человеком.

Живущий рядом мужчина рассказал 360.ru, что со стороны убийца «выглядел как божий одуванчик».

«Он всегда тут жил <… >. Нормальный, спокойный дедок. Здоровался всегда», — отметил он.

Правоохранители обнаружили части тела убитой в разных мусорных контейнерах. Подозреваемый в совершении преступления 67-летний мужчина признал свою вину. Он не был ранее судим, однако в отношении него в 2017 году возбуждалось административное дело о побоях.

Убийца распилил тело жертвы на 20 частей. Часть из них он выбросил, а некоторые закопал на своем участке. Документы и мобильный телефон убитой злоумышленник прятал в морозильной камере.

На допросе убийца признался, что после ссоры до смерти избил женщину. Когда он понял, что знакомая не дышит, он расчленил тело с помощью топора и ножа.