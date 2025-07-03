Бомж устроил резню на Казанском вокзале. Пострадал дворник

Бездомный ранил ножом спящего дворника на Казанском вокзале в Москве. Нападавшего задержали, сообщил источник 360.ru.

Около четырех часов утра мужчина неожиданно набросился на 62-летнего уроженца Киргизии и несколько раз ударил его в живот. После этого преступник сбежал.

По данным Следственного комитета, подозреваемый из хулиганских побуждений ударил незнакомого спящего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали. Расследование продолжается.

Ранее стало известно об убийстве мужчины на Профсоюзной улице. Выяснилось, что житель Москвы погиб на детской площадке от рук знакомца.