Мужчина зарезал знакомого на детской площадке в Москве

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГСУ СК России.

По версии следствия, трагедия произошла накануне вечером в сквере на Профсоюзной улице. Ранее знакомые мужчины повздорили. В какой-то момент один из участников конфликта не менее четырех раз ударил ножом другого.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Напавший на него скрылся.

Источник РЕН ТВ добавил, что убийство произошло на территории детской площадки.

Следователи и оперативники быстро установили личность подозреваемого и нашли его. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На данный момент задержанного доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что житель Мытищ зарезал пенсионерку-собутыльницу. Убийце и его жертве было 65 лет.