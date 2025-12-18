Бомбу студентки-смертницы в Волгодонске начинили гайками, шурупами и гвоздями

Задержанная студентка-смертница в Волгодонске несла в рюкзаке к зданию городской администрации самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

В ведомстве уточнили, что СВУ оснастили поражающими элементами в виде гвоздей, гаек и шурупов.

На допросе задержанная рассказала, что рюкзак с взрывным устройством изъяла из тайника около СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска и намеревалась отнести его к городской администрации для передачи одному из чиновников.

Девушка также сообщила, что мошенники убедили ее в причастности к разглашению данных жителей Волгодонска и Ростовской области некого депутата. Она была уверена, что несет в рюкзаке прослушку и деньги.

Кураторы поручили задержанной дать чиновнику «взятку», чтобы в момент передачи его «связал ОМОН».

«Поехала в парк „Юность“. Он говорит, ты в час должна встретиться с ним, и как только он возьмет его в руки, сразу омоновцы повяжут», — добавила задержанная.

О задержании студентки-смертницы в Волгодонске стало известно ранее в четверг. Ее рюкзак привлек полицейских, которые после проверки вызвали на место взрывотехников ФСБ.