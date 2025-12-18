Теракт с завербованной студенткой-смертницей предотвратили в Волгодонске

Оперативники ФСБ сорвали теракт в Волгодонске и задержали студентку-смертницу за 30 минут до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Наряд полиции остановил девушку 2009 года рождения с большим рюкзаком в районе парка «Юность» для проверки документов. Объяснить содержимое рюкзака она затруднилась, но при проверке там нашли признаки самодельного взрывного устройства.

Прибывшие на место взрывотехники ФСБ обнаружили СВУ с электронным реле времени мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде гвоздей, гаек и шурупов.

Задержанная рассказала, что забрала рюкзак из тайника на окраине Волгодонска и планировала принести его к входу в администрацию города для передачи некоему чиновнику. В ФСБ отметили, что около месяца назад подозреваемая стала жертвой мошенников в Сети. Силовики не исключают, что девушке могли отвести роль террористки-смертницы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области.