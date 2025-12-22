Более восьми тысяч бриллиантов похитили из Лувра во время налета в октябре

Во время октябрьского ограбления Лувра преступники похитили более восьми тысяч бриллиантов, а также десятки других драгоценных камней. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

«Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму 88 миллионов евро», — говорится в репортаже.

По данным канала, злоумышленники забрали 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми украшались экспонирующиеся в музее драгоценности.

По подозрению в ограблении Лувра французская полиция задержала четырех человек: двух мужчин 38 и 39 лет и двух женщин 31 и 40 лет. По версии следствия, они похитили часть коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины: тиары, серьги, ожерелья и броши.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы за организованное ограбление и сговор с целью совершения преступления.

В декабре на фоне технических проблем, установленного расписания и общей ветхости здания сотрудники Лувра объявили забастовку. За проведение акции проголосовали три крупнейших профсоюза музея.