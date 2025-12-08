Сотрудники Лувра объявили забастовку

Работники Лувра выразили недовольство политикой администрации музея и решили организовать забастовку. Акция протеста начнется с 15 декабря, сообщила газета Le Monde .

Сотрудники знаменитого французского музея возмутились из-за технических проблем, установленного расписания и общей ветхости здания. За проведение забастовки проголосовали три крупнейших профсоюза музея: CFDT, CGT и SUD. Они также допустили продление акции.

Музейный персонал обратил внимание, что из-за кадрового голода помещения Лувра закрываются значительно позже установленных сроков, поэтому сотрудникам приходится задерживаться на работе.

Несмотря на это, работники сталкиваются с ростом нагрузки и «все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги» посетителям.

