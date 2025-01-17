Организаторов незаконной миграции поймали в Москве

Полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники развернули свою противоправную деятельность на юго-западе столицы на территории крупного рынка под видом оказания парикмахерских услуг и ремонта телефонов. В пакет нелегальных услуг входило изготовление бланков о прибытии иностранного гражданина, миграционных карт и поддельных штампов о пересечении российской границы.

«В целях конспирации соучастники брали заказы только по рекомендациям проверенных лиц. Их клиентами чаще всего становились приезжие, которые уклонялись от миграционного контроля», — рассказала Волк.

При обыске в хостеле и в квартире одного из подозреваемых нашли поддельные миграционные документы и средства связи. Следователи завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что публичный электронный реестр нелегалов запустят в России 5 февраля. Также незаконным мигрантом станут недоступны услуги регистрации брака и покупки билетов на транспорт.