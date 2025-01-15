Публичный электронный реестр нелегалов запустят в России 5 февраля

Реестр иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, начнет работу 5 февраля. Об этом, как сообщил ТАСС , заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в Луганске на открытии восстановленного здания управления по вопросам миграции регионального МВД.

«Этот реестр будет открыт для работодателей, всех частных предпринимателей, граждан Российской Федерации, которые имеют намерение заключить трудовое соглашение с иностранным гражданином. Они будут иметь возможность зайти <…> и проверить, законно ли находится иностранный гражданин на территории России», — сказал Горовой, добавив, что сервис будет обновляться каждые сутки.

Кроме того, нелегалам в России станут недоступны услуги заключения и расторжения брака, покупка билетов на самолеты и поезда, управление и регистрация транспорта, банковские услуги.

Ранее из России выгнали пойманного в борделе мигранта-трансгендера* Ларису. Он собирался заработать на операцию по смене пола.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.