Более 3 тысяч устройств для нелегального майнинга изъяли в Дагестане

В 2024 году в Карабудахкентском районе Дагестана изъяли более 3 тысяч устройств для нелегального майнинга. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев в Telegram-канале .

Он напомнил, что борьбу с незаконными майнинг-фермами ведут совместно с полицией.

«Только за прошедший год удалось изъять более трех тысяч устройств для добычи криптовалюты! Это огромный успех, который говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул Гаджиев.

Ранее стало известно, что в Махачкале криптоферма воровала электричество у местных жителей. Ее подключили к сетям нелегально. Комплекс состоял из 408 аппаратов для майнинга, а количество украденного ресурса превысило 27 миллионов киловатт-часов.

Полный запрет майнинга криптовалют ввели в 10 регионах России с 1 января 2025 года. В список, помимо Дагестана, вошли Ингушетия, Северная Осетия и другие регионы.