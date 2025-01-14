Криптоферма в Махачкале воровала электричество у местных жителей

В Махачкале пресекли работу крупной криптофермы, которая была подключена к сетям незаконно и воровала электроэнергию у жителей города. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев в Telegram-канале .

Комплекс состоял из 408 аппаратов для майнинга криптовалют. Объем украденного энергоресурса превысил 27 миллионов киловатт-часов.

«Это не просто нарушение правил, а преступление против каждого жителя Дагестана. При каждом таком случае страдает весь регион. Наши жители остаются без света. Материалы уже переданы в правоохранительные органы», — написал Гаджиев.

Он добавил, что ущерб от подобных противоправных действий достиг 180 миллионов рублей, которые могли пойти на развитие инфраструктуры и повышение качества услуг.

С 1 января 2025 года полный запрет майнинга криптовалют ввели в 10 регионах России. Помимо Дагестана, в список вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и другие регионы.