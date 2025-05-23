Более 15 килограммов кокаина нашли в цветах из Эквадора

Сотрудники таможни и ФСБ нашли более 15,6 килограмма кокаина в грузе цветочной продукции, приехавшем из Эквадора. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По данным следствия, получателем груза был гражданин Колумбии, который арендовал в Подмосковье гараж и спрятал в нем коробки. Оперативники изъяли там и в съемной квартире подозреваемого восемь пакетов с белым порошком. Экспертиза показала, что это кокаин.

Против колумбийца возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее полицейские и таможенники нашли на судне, прибывшем из Эквадора в Санкт-Петербург, 61 килограмм наркотиков.