Судно с более чем 60 кг наркотиков приплыло в Петербург из Эквадора

Полицейские совместно с сотрудниками таможни изъяли 61 килограмм наркотиков, привезенных на судне из Эквадора в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из Санкт-Петербурга и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД во взаимодействии с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков балтийской таможни изъяли более 61 килограмма запрещенных веществ, привезенных из Эквадора на морском судне», — написала она.

При досмотре судна силовики обнаружили тайники с 50 брикетами с порошкообразным веществом белого цвета. Один из свертков направили на экспертизу, подтвердившую, что в нем находится более килограмма кокаина. Остальные брикеты также исследуют специалисты.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления лиц, следователи завели дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

В апреле ФСБ задержала жителя ДНР за оборот оружия и наркотиков.