Более 10 человек оказались под следствием по делам о покушении на главу Крыма

Глава Крыма рассказал, что 10 человек ждут приговора по делу о покушении на него

Фото: РИА «Новости»

Более 10 человек ждут приговоров по делам о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил ТАСС.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — отметил он.

В мае Аксенов рассказывал, что только за год в отношении его планировали совершить четыре покушения. Всех фигурантов раскрыли и задержали.

Недавно на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельбу во время митинга политика открыл молодой житель Пенсильвании. Пуля ранила Трампа в ухо. Его спасло то, что в момент выстрела он повернул голову в сторону. Подозреваемого в покушении на убийство политика ликвидировали снайперы. Пострадали также несколько участников митинга, один погиб.

По данным газеты Politico, американская разведка не исключает новые попытки покушений на Трампа. Это может снова произойти в течение ближайших недель.

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