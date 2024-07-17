Новые попытки покушения на Трампа не исключили в американской разведке

Politico: ЦРУ не исключает новых попыток покушения на Трампа в ближайшие недели

Annabelle Gordon
Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

Американская разведка не исключила новых попыток покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа в течение ближайших недель. Об этом сообщила газета Politico.

По информации источника, специалисты ЦРУ получают все больше подтверждений, что власти Ирана якобы активно работают над  заговором с целью убийства Трампа в преддверии ноябрьских выборов.

«Чиновники утверждают, что разведка в последние месяцы активизировалась, намерения Тегерана стали более отчетливыми. Они не исключают новых попыток покушений на Трампа в ближайшее время», — отметили журналисты.

Авторы статьи добавили, что Иран в течение многих лет готовил план мести Трампу за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Ранее глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в письме для Трампа посоветовал ему искать следы покушения со стороны украинских спецслужб.

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