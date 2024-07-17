Появились новые кадры покушения на Трампа с другой стороны трибуны

На новых видеокадрах покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа показали момент, когда политика окружили агенты секретной службы, сбивав с него обувь. Сделанную с обратной стороны сцены запись получил телеканал WBEN.

Судя по видео, спустя несколько мгновений после попадания пули, сотрудники секретной службы нависли над Трампом, защищая от обстрела. Один из агентов сбросил обувь экс-главы Белого дома со сцены, а тот потом встал с криком: «Дайте мне мои туфли!».

Также с ракурса с обратной стороны сцены показали эпизод, как агенты выводили растрепанного Трампа со сцены. В какой-то момент они ненадолго остановились, чтобы политик поднял вверх кулак.

Далее на кадрах крупным планом продемонстрировали эпизод, как Трампа уводили, а участники митинга громко скандировали «США!» и аплодировали.

Бывший президент США Дональд Трамп оказался под огнем во время предвыборного митинга политика в округе Батлер. Он получил только ранение уха. Подозреваемого в покушении ликвидировали снайперы.