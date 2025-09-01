Бойца ММА Джабраила Алиева приговорили к 4 годам тюрьмы за избиение девушки

Профессионального бойца ММА Джабраила Алиева приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы за избиение девушки и угрозу убийством. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным следствия, 27 июля прошлого года Алиев на лестнице в здании на Берсеневской набережной толкнул девушку без причины, в итоге она ударилась о стену. Потом спортсмен ударил ее два раза руками по голове и нанес не менее 10 ударов по рукам.

«Затем уже в служебном помещении в этого же здания, Алиев высказал в отношении потерпевшей угрозу убийством, которую она восприняла реально, поскольку, высказываемые Алиевым угрозы подкреплялись применением насилия», — заявили в ведомстве.

Алиев бил руками и ногами потерпевшую, нанес не менее трех ударов по спине, четыре раза ударил по ногам и два раза по телу.

