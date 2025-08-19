Блогер жестоко избил беременную девушку на детской площадке в Шатуре

В Сети появилось шокирующее видео. На кадрах мужчина жестоко избивает девушку на детской площадке в Шатуре. Как рассказали 360.ru очевидцы, нападавший — местный блогер.

«Девушка находится в больнице, ее увезла скорая помощь после случившегося», — рассказал собеседник 360.ru.

Также очевидец добавил, что пострадавшая — бывшая девушка блогера. Она живет в Москве, но специально приехала в Шатуру к возлюбленному.

«Он, находясь под чем-то, начал кричать на нее и бить», — добавил очевидец.

При этом пострадавшая беременна.

«Заявление написано, побои сняты, дело взяли под полный контроль», — сказал он.

Сам блогер в своем канале опубликовал пост, в котором признался, что не совладал с эмоциями.

«Нету прощения, понятное дело, но <… > жизнь была бы легкой, если бы все было гладко. В нашей в кавычках бывшей семье, причем расходимся и сходимся на протяжении четырех лет. Не думаю, что каждый на вашем месте стерпел бы какие-то выходки. Порой трудно понять поступки людей, пока не встанешь на их место», — написал он.

Ранее мужчина во время ссоры сильно ударил свою спутницу у ЖК «Зиларт» в Москве. Девушка упала на землю и некоторое время не приходила в себя. Позже ее забрала скорая.