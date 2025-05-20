Бодибилдера из Гатчины заподозрили в незаконном обналичивании денег

ФСБ в Петербурге задержала участников схемы по обналичиванию денег

Оперативники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании крупной суммы денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантами стали граждане России Ситковский М.С., Марченко Р.С. и Вильданова Е.А.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», общий размер поступлений на счета участников схемы составил около 287 миллионов рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили и изъяли учредительные документы юридических лиц, денежные средства, печати организаций и банковские карты.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», одним из главных участников схемы оказался известный бодибилдер из Гатчины. Он владеет сетью парикмахерских, танцевальной школой, бизнесом по производству изделий из резины. За свою карьеру выиграл большое число наград в различных соревнованиях по бодибилдингу.

Ранее победителя «Битвы экстрасенсов» Артема Краснова обвинили в мошенничестве.