Победителя «Битвы экстрасенсов» Краснова обвинили в мошенничестве

Звезду и победителя шоу «Битва экстрасенсов» Артема Краснова обвинили в мошенничестве. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По его данным, 46-летняя жительница столицы заплатила владельцу Telegram-канала провидца 10 тысяч рублей за консультацию по магии.

«Однако после оплаты женщину просто заблокировали. Возбуждено уголовное дело», — сообщили авторы поста.

Ранее виновным в мошенничестве признали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Рассмотрение дела проходило в особом порядке и в закрытом режиме. Также экс-чиновнику предстоит выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей. Он не сможет занимать госдолжности 12 лет.