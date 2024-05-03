Жителя Тобольска приговорили к 3 годам колонии за кражу денег у пенсионеров | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 11:57 Жителя Тобольска приговорили к 3 годам колонии за кражу денег у пенсионеров

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Суд приговорил к трем годам лишения свободы жителя Тобольска, который украл у пенсионеров почти полмиллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, мужчина был курьером у телефонных мошенников. Он приезжал к обманутым пожилым людям и забирал у них деньги на урегулирование ситуации якобы с попавшими в беду родственниками.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в колонии строгого режима.