Блогеру Митрошиной насчитали новый долг по неуплаченным налогам

Baza: блогер Александра Митрошина снова не уплатила налоги на 184 млн рублей

Находящейся под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной насчитали новый долг по неуплаченным налогам. Как сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на базу ФНС, речь идет о сумме 184 миллиона рублей.

Для блогера это далеко не первая задолженность. Еще в 2023 году ФНС добилась возбуждения дела против Митрошиной за неуплату 120 миллионов рублей. Звезда социальных сетей быстро погасила долг, и дело до разбирательства не дошло.

В марте этого года доходами Митрошиной заинтересовались следователи. Девушку задержали в аэропорту Сочи, когда она прилетела из Дубая по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Митрошина раздробила бизнес на несколько частей, чтобы использовать упрощенный налоговый режим. Криминалисты насчитали ей 127 миллионов рублей. Для легализации денег Митрошина купила несколько квартир.

В ходе допроса блогер признала вину. Суд в качестве меры пресечения отправил девушку под домашний арест, который в апреле продлили до 24 июня.