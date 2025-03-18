Лерчек боится выходить на улицу из-за браслета и не может прокормить детей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, боится выходить на улицу из-за электронного браслета. Мосгорсуд оставил блогершу под домашним арестом, отклонив жалобу на меру пресечения, сообщил корреспондент РЕН ТВ .

«Адвокат заявил, что Чекалина боится выходить на улицу из-за браслета, ей часто не хватает воздуха, она фактически воспитывает троих детей одна», — рассказал корреспондент.

Защита Лерчек также обратила внимание суда на то, что блогер не может самостоятельно посещать врачей. Кроме того, адвокаты попросили разрешить Чекалиной заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы она могла обеспечить своих детей всем необходимым.

Кроме того, выяснилось, что за все время, пока Чекалина находилась под домашним арестом, с ней не было проведено ни одного следственного действия.

Лерчек не присутствовала на судебном заседании, но направила ходатайство о рассмотрении жалобы в ее отсутствие.

Ранее суд наложил арест на имущество Лерчек. Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в незаконном выводе на заграничные счета 250 миллионов рублей. Следствие полагает, что супруги обналичивали деньги через ОАЭ, куда средства поступали по подложным документам.

За финансовые махинации бывшим супругам может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.