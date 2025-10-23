Блогера Сидоропуло приговорили к шести годам колонии

Суд отправил блогера Сидоропуло в колонию общего режима на 6 лет

Савеловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима блогера Андрея Сидоропуло. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Его признали виновным в отмывании денежных средств в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Также Сидоропуло заплатит штраф.

Сидоропуло, известный как Andrey SD, вместе с сообщниками создал в Сети курс «Авторское обучение арбитражу-трафику от Андрея Сидоропуло». Они обещали клиентам материальное благополучие и быстрый успех после прохождения курса.

Общий ущерб от их деятельности оценили в 8,3 миллиона рублей, пострадали 40 человек. На полученные деньги Сидоропуло купил люксовый Lamborghini за 22 миллиона рублей.

Ранее медийный бизнес-коуч Аяз Шабутдинов признал свою вину по обвинению о мошенничестве. Слушание по делу 33-летнего блогера состоялось в Пресненском районном суде Москвы.