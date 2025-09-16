Блогеру Сидоропуло утвердили обвинение по делу о мошенничестве

Перед судом предстанет блогер Андрей Сидоропуло. Его обвинили в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Москвы», — уточнили в ведомстве.

Сидоропуло и его сообщники создали в интернете платный курс под названием «Авторское обучение Арбитражу трафику от Андрея Сидоропуло». Они действовали как организованная группа и обещали клиентам быстрый успех и материальное благополучие после прохождения курса.

«Взятые на себя обязательства злоумышленники выполнять не собирались, поступавшие от покупателей интернет-курса безналичные денежные средства похищали и распоряжались ими по своему усмотрению», — добавили в прокуратуре.

Преступная группа причинила вред 40 людям. Ущерб превысил 8,3 миллиона рублей.

Обвиняемый купил люксовый автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей, чтобы легализовать деньги, полученные преступным путем. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее бизнес-коуч Аяз Шабутдинов признал вину на заседании по делу о мошенничестве. Слушание по делу 33-летнего блогера прошло в Пресненском районном суде Москвы.