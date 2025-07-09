Блогера Щепихина внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил блогера Арега Щепихина в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует обновленная база данных ведомства.

«Щепихин Арег Самвелович, 11.07.1985 г. р., город Ереван Республики Армения», — говорится в документах.

Вечером 3 июня неизвестные увезли блогера с Ярославского вокзала Москвы, силой затолкав в автомобиль Mercedes. На следующий день министр по внешним связям Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Щепихина не похитили, а задержали за призывы к этническим чисткам и другие преступления.

Еще через день против блогера действительно возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Также среди тех, кто пополнил реестр, есть двое известных украинцев — телеведущая Янина Соколовская, которая в январе заочно получила в России 7,5 года за фейки о российской армии, и бывший вице-премьер, экс-депутат Верховной рады, бизнесмен Борис Колесников.