Украинскую журналистку Соколовскую заочно приговорили к 7,5 года колонии

Московский суд заочно вынес приговор украинской журналистке Янине Соколовской по делу о фейках про Вооруженные силы России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7 годам 6 месяцам колонии», — уточнили в ведомстве.

Представительницу СМИ признали виновной в распространении заведомо ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти. Суд лишил журналистку права заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года.

В прокуратуре напомнили, что подсудимая находится в международном уголовном розыске.

Ранее Мосгорсуд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене. Его приговорили к 17 годам в колонии строгого режима. После выхода из-за решетки Шатресов будет еще год ограничен в свободе.