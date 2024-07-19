Прокуратура Подмосковья начала проверку видео Эдварда Била в форме гаишника

Фото: РИА «Новости»

Роликом блогера Эдварда Била, где он в форме сотрудника дорожного инспектора катался на электросамокате в Одинцовском городском округе, заинтересовалась прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства заявили, что начали проверку.

В ходе мероприятия сотрудники оценят законность распространения видео, а также соблюдение правил дорожного движения при его съемке.

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что территориальное управление полиции начало собственную процессуальную проверку, которую сотрудники прокуратуры взяли под контроль.

Блогера Эдварда Била в форме, похожей на форму дорожного инспектора с надписью «самокатная патрульная служба», ранее заметили жители Одинцовского городского округа. По данным СМИ, пранк не понравился сотрудникам МВД, которые начали проверку для привлечения блогера к ответственности.

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