Прокуратура Подмосковья начала проверку видео Эдварда Била в форме гаишника
Роликом блогера Эдварда Била, где он в форме сотрудника дорожного инспектора катался на электросамокате в Одинцовском городском округе, заинтересовалась прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства заявили, что начали проверку.
В ходе мероприятия сотрудники оценят законность распространения видео, а также соблюдение правил дорожного движения при его съемке.
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что территориальное управление полиции начало собственную процессуальную проверку, которую сотрудники прокуратуры взяли под контроль.
Блогера Эдварда Била в форме, похожей на форму дорожного инспектора с надписью «самокатная патрульная служба», ранее заметили жители Одинцовского городского округа. По данным СМИ, пранк не понравился сотрудникам МВД, которые начали проверку для привлечения блогера к ответственности.