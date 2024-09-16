Бизнесмену Фомину попросили продлить арест по делу экс-замглавы Минобороны

Суд рассмотрит ходатайство о продлении содержания под стражей 17 сентября.

По версии следствия, совладелец компании «Олимпситистрой» Фомин оказывал Иванову услуги по ремонту и реконструкции зданий, «освободив от обязанности оплатить товары». Вместе с другими фигурантами уголовного дела подсудимый поспособствовал получению замглавы Минобороны взятки в особо крупном размере.

Ранее у другого подельника Иванова, бизнесмена Сергея Бородина, нашли элитную недвижимость. Подозреваемому принадлежат участок в Красногорске, апартаменты в старинном трехэтажном доме недалеко от Кремля за 250 миллионов рублей, участок в поселке бизнес-класса на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина и территория в коттеджном поселке в селе Николо-Урюпино за 23 миллиона рублей.