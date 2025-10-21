Бизнесмена Шевырева отпустили на свободу после покушения на жену

Свекра Шевыревой, на которую напали с ножом в Казани, оставили под стражей

В Казани суд отпустил на свободу бизнесмена Ивана Шевырева, которого задержали по подозрению в организации покушения на убийство жены Ирины. Его отец остается под стражей, эту информацию подтвердил 360.ru адвокат Ильдар Нуриахметов.

У Ивана Шевырева закончился срок задержания, а продлевать его или помещать под арест не стали. Собеседник издания сообщил, что Станиславу Шевыреву, свекру пострадавшей, обвинения не предъявили.

«Пока без комментариев. Сына сегодня отпустили, его отец продолжает находиться под арестом. Вчера было решение суда, он остается под стражей», — сказал адвокат.

Покушение на 34-летнюю женщину было совершено 14 октября рядом с гимназией в Казани. Мужчина несколько раз ударил ее ножом и скрылся.

Следователи задержали пятерых подозреваемых, среди них оказались ее муж и свекор. Исполнитель преступления пытался скрыться в Таджикистане. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».