Жительницу Казани попытались зарезать средь бела дня

Неизвестный мужчина напал на 34-летнюю жительницу Казани на улице Восстания и несколько раз ударил ее ножом в шею. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, нападавшего разыскивают.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Татарстана заявил, что пострадавшая — жена казанского бизнесмена Ивана Шевырева, работающего в сфере строительства дорог.

Ранее в Ленинградской области передали в суд уголовное дело против 22-летней девушки, которая, будучи пьяной, напала с ножом на мужчину, пытавшегося с ней познакомиться.