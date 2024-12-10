Бизнесмен получил срок за мошенничество с запчастями для Черноморского флота

Суд в Севастополе приговорил бизнесмена к трем годам колонии общего режима за мошенничество с поставкой запчастей на судоремонтные заводы. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Черноморскому флоту.
По данным следствия, предприниматель под видом польских деталей поставил на предприятия более дешевые китайские, при этом подделав на них накладные и другие документы. Таким образом он похитил 15 миллионов рублей.
Изначально суд приговорил его к четырем годам, но вышестоящая инстанция смягчила наказание.
Ранее технического директора компании «Интертехника» Алексея Морохова заподозрили в мошенничестве при поставке деталей концерну «Калашников». За хищение при поставке бракованных запчастей, которое привело к ущербу более чем в 32 миллиона рублей, ему грозит до 10 лет колонии.
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