Бизнесмен получил срок за мошенничество с запчастями для Черноморского флота

Бизнесмен получил три года за поставку ЧФ китайских запчастей вместо польских

Суд в Севастополе приговорил бизнесмена к трем годам колонии общего режима за мошенничество с поставкой запчастей на судоремонтные заводы. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Черноморскому флоту.

По данным следствия, предприниматель под видом польских деталей поставил на предприятия более дешевые китайские, при этом подделав на них накладные и другие документы. Таким образом он похитил 15 миллионов рублей.

Изначально суд приговорил его к четырем годам, но вышестоящая инстанция смягчила наказание.

Ранее технического директора компании «Интертехника» Алексея Морохова заподозрили в мошенничестве при поставке деталей концерну «Калашников». За хищение при поставке бракованных запчастей, которое привело к ущербу более чем в 32 миллиона рублей, ему грозит до 10 лет колонии.