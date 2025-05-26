Битцевскому маньяку отказали в смене места отбывания наказания

УФСИН: для перевода Пичушкина в другую колонию нет причин

Александр Пичушкин, известный как Битцевский маньяк, подал заявление о переводе в другое исправительное учреждение того же типа. Об этом сообщили в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Осужденный отбывает пожизненный срок в колонии ИК-18, куда его направили по статье 73 УИК России. В ведомстве уточнили, что для таких заключенных перевод возможен только в исключительных случаях.

Право на смену места отбывания наказания предоставляется, если это связано с болезнью, угрозой безопасности или реорганизацией учреждения. В случае Пичушкина таких оснований не нашлось.

«В настоящее время оснований, предусмотренных законом, а также обстоятельств, препятствующих дальнейшему отбыванию наказания Пичушкина в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, не имеется», — заявили в ведомстве.

Маньяк, отбывающий наказание в ИК «Полярная сова» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, захотел перевестись в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии. В ходатайстве Пичушкин указал, что просит перевода для того, чтобы родственники смогли почаще навещать его.