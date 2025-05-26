Битцевский маньяк захотел перевестись в колонию поближе к Москве

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, осужденный на пожизненный срок за 49 убийств, подал ходатайство в суд о переводе в другую колонию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, 51-летний преступник, отбывающий наказание в ИК «Полярная сова» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, захотел перевестись в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии.

Пичушкин указал, что просит перевода для того, чтобы родственники смогли почаще навещать его. До мордовской ИК-6 им предстоит преодолевать расстояние меньше 500 километров, в то время как расстояние от Москвы до ЯНАО — 3500 километров.

Чтобы подать соответствующее ходатайство, битцевский маньяк признал свою вину в 11 убийствах, совершенных им в Москве и Подмосковье. Однако представители ИК «Полярная сова» и ФСИН отказали ему в переводе в другую колонию. Пичушкин в ответ на это подал на них жалобу.

Ранее 14-летняя школьница из Бердянска убила семилетнюю девочку и созналась в еще нескольких преступлениях. Она была поклонницей битцевского маньяка и рядом с телом убитого ею ребенка она оставила записку, в которой призналась Пичушкину в любви.