Битцевскому маньяку отказали в переводе в другую ИК

Административный иск Александра Пичушкина, известного как битцевский маньяк, оставили без удовлетворения. Пожизненно осужденный за 49 убийств требовал перевести его в другую колонию. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Решением Замоскворецкого районного суда города Москвы отказано в удовлетворении административного искового заявления Пичушкина Александра Юрьевича к ФСИН России о признании незаконным отказа в переводе в иное исправительное учреждение, устранении нарушенных прав, взыскании компенсации морального вреда», — рассказали представители инстанции.

Сейчас маньяк отбывает наказание в ИК «Полярная сова» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Он обратился к ФСИН с требованием о переводе в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии. В ходатайстве Пичушкин указал, что просит перевода, чтобы родственники смогли почаще навещать его.

Представители ведомства отказали преступнику в удовлетворении иска, отметив, что перевод заключенных возможен только в исключительных случаях, таких как болезнь, угроза безопасности или реорганизация учреждения. Таких оснований у битцевского маньяка не было.