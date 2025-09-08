Суд Челябинска арестовал школьников, забивших бездомных

Группу подростков задержали за серию нападений на бездомных в Челябинске

Арест до 25 октября назначил Центральный районный суд Челябинска трем школьникам. Они входили в группировку, которая продвигала идеи «очистки города от бездомных». Как сообщил 74.ru , на счету молодых людей не меняя пяти нападений — одно из них закончилось смертью пострадавшего.

Журналисты уточнили, что подростков задержали еще в конце августа после того, как очередной бездомный, ставший жертвой агрессии молодых людей, попал в больницу с множественными переломами. Охоту школьники устраивали около теплотрасс в районе Северо-Запад, куда живущие на улице приходили погреться.

Забитого до смерти мужчину подростки сначала залили из перцового баллона, а после избили стеклянной бутылкой по голове. Все зверства школьники снимали на видео.

Полицейские задержали участников группировки. Им оказалось от 12 до 14 лет. Кроме того, в костяк банды входили два 17-летних студента местного колледжа.

По ходатайству следователя суд отправил в изолятор только троих. Самого младшего — 12-летнего школьника — отпустили. В силу возраста он не подлежит уголовной ответственности. Остальные участники группировки получили статус свидетелей.

В конце марта стало известно, что у трех осужденных членов банды «чистильщиков», убивавших бездомных в разных регионах России, выявили расстройства личности, вызванных эпилепсией и диссоциальным расстройством.

По решению суда от 2017 года главарь группировки получил пожизненное лишение свободы. Остальные ее участники отбывают сроки от 9,5 до 16 лет лишения свободы.