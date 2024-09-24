Безработный исполосовал ножом главу Центра занятости под Саратовом

Вооруженный ножом мужчина напал на главу Центра занятости под Саратовом

Отказ в назначении пособия вывел из себя безработного посетителя Центра занятости в городе Ершове Саратовской области. Сначала мужчина поскандалил с сотрудниками учреждения, а после пошел разбираться с директором учреждения, прихватив с собой нож. Об этом со ссылкой на источник сообщили «Известия» .

По данным издания, посетитель несколько раз ударил руководителя Центра занятости прежде, чем его скрутили охранники и передали в руки полиции.

Пострадавшего руководителя Центра занятости в срочном порядке доставили в больницу, где провели операцию. Угрозы для жизни пациента врачи не увидели.

Региональное издание Саринформ уточнило, что ранения при нападении получил директор ершовского Центра занятости населения Дмитрий Ширшов.

В областном главке МВД журналистам сообщили, что по подозрению в нападении на руководителя социального учреждения полицейские задержали мужчину 42 лет. Сейчас он находится в отделе.

В первой половине сентября вооруженная ножницами пассажирка петербургского автобуса напала и порезала правую руку 14-летней школьнице. Истекающую кровью девочку доставили в больницу, где врачи провели пятичасовую операцию для спасения пальцев пострадавшей школьницы. Поисками неадекватной пассажирки занялись полицейские.