Женщина изрезала школьницу в автобусе в Петербурге

В Санкт-Петербурге пассажирка автобуса напала с ножницами на 14-летнюю школьницу, изрезав правую руку девочки. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, куда доставили пострадавшую.

Ребенок подвергся нападению в среду, 11 сентября.

«Неизвестная женщина ножницами нанесла ребенку резаные раны указательного, среднего пальца и кисти правой руки. Пострадавшей оказали помощь специалисты отделения микрохирургии СПбГПМУ», — уточнили в вузе.

Медики передали сведения о происшествии в полицию.

Мать пострадавшей девочки рассказала «Фонтанке», что незнакомка набросилась ее дочь, полагая, что та толкнула ее ребенка. По ее словам, врачи зашивали руку ее дочери пять часов.

Полицейские уже выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе в ДТП пострадал 15-летний школьник, которого на пешеходном переходе, который он пересекал на самокате, сбила женщина за рулем иномарки на проспекте Героев. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.