В Кропоткине отец убил свою трехлетнюю дочь, которая страдала тяжелым заболеванием. После этого он выбросил тело девочки в реку Кубань. Соседи семьи признались 360.ru, что считали преступника спокойным и безобидным человеком.

Живущий рядом мужчина рассказал, что был знаком с подозреваемым с детства — они учились в одной школе.

«Спокойный, безобидный человек, никогда ни в какие истории не попадал. <…> Всегда здоровался, недавно с ним разговаривал», — отметил он.

Соседи до сих пор в шоке от произошедшего. По их словам, это была обычная семья. С их двора никогда не слышно было ругани или ссор, жили тихо и спокойно. Супруги не злоупотребляли алкоголем.

Правоохранители и волонтеры продолжают поиски убитого ребенка в реке Кубани. Подозреваемый в совершении преступления 50-летний мужчина признал свою вину. Суд арестовал его на два месяца.

По предварительной версии, отец трехлетней девочки 19 сентября забрал ее из дома и убил. Вернувшись домой, он сообщил матери, что дочь якобы похитили.