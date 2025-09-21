Отец пропавшей в Кропоткине девочки признался в ее убийстве

Отец трехлетней девочки, пропавшей в Кропоткине, признался в ее убийстве. Об этом сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, опубликовав видео с его признанием.

Ребенка разыскивали полиция, волонтеры и местные жители. Девочка жила с матерью в Тихорецком районе, а 19 сентября отец забрал ее, заявив, что поедет с ней в Кавказский район. В тот же вечер он убил ребенка, а позже сообщил матери, что девочку якобы похитили.

Следователи и криминалисты СК при поддержке оперативников установили причастность 50-летнего мужчины. Его задержали и предъявили обвинение.

Ранее в Таиланде отец убил дочь в прямом эфире и покончил с собой. Все случилось в заброшенном отеле на Пхукете после ссоры с женой.