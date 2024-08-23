Бастрыкин затребовал доклад о деле по убийству скульптора Кондрашова в Москве

Фото: РИА «Новости»

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве скульптора Юрия Кондрашова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания пьяных молодых людей 23 июня напала на скульптора в сквере «Дивизии народного ополчения», сообщили в эфире одного из федеральных каналов. Мужчина сделал замечание и завязался конфликт.

«Мужчину избили, после чего он скончался в больнице. В эфире отмечается, что родственники погибшего недовольны расследованием уголовного дела и квалификацией действий одного из нападавших», — сообщили в СК.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой. Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах пропажи артистки.

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

Ненависть, инфантилизм и убийства. Кто такие инцелы

Armin Lotfi

Свыше 120 миллионов в год. Завод в Ногинске раскрыл секреты производства косметики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте