Бастрыкин затребовал доклад о деле по убийству скульптора Кондрашова в Москве

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об убийстве скульптора Юрия Кондрашова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания пьяных молодых людей 23 июня напала на скульптора в сквере «Дивизии народного ополчения», сообщили в эфире одного из федеральных каналов. Мужчина сделал замечание и завязался конфликт.

«Мужчину избили, после чего он скончался в больнице. В эфире отмечается, что родственники погибшего недовольны расследованием уголовного дела и квалификацией действий одного из нападавших», — сообщили в СК.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой. Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах пропажи артистки.