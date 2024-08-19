Актриса из «Улиц разбитых фонарей» пропала в Ленинградской области
Актриса из «Мажора» и «Тайн следствия» Людмила Лебедева пропала в Ленобласти
Актриса Людмила Лебедева исчезла в Ленинградской области. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета России в Telegram-канале.
«Восемьнадцатого июля текущего года 85-летняя женщина ушла из дома в поселке Любань Ленинградской области. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным», — написали в публикации центра.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах пропажи артистки.
Поклонники особенно полюбили Лебедеву за ее роли в проектах «Мажор», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и других.
Ранее на мужа актрисы Яны Поплавской радиоведущего Евгения Яковлева напали. После случившегося мужчину госпитализировали, он потерял ориентацию в пространстве из-за удара, получил сотрясение мозга и гематому.