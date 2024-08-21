СК возбудил дело об убийстве после пропажи актрисы из «Мажора»

После исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой следователь возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщил источник 5-tv.ru .

По данным издания, 85-летняя артистка проживала в городе Тосно Ленинградской области. Ее сын уточнил, что мать 18 июля ушла из дома и не вернулась. Он заезжал к актрисе на дачу несколько дней назад, но дверь в дом была закрыта.

По словам мужчины, он заметил, что все документы матери на месте, но пропал велосипед и ее панама. Предположительно, женщина отправилась в лес за грибами.

Сосед Лебедевой также рассказал, что артистка летом проживает на даче в Тосно и часто ходит в лес за грибами.

Сотрудники полиции продолжают допрашивать свидетелей и расследование уголовного дела. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах пропажи Лебедевой.