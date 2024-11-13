Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пенсионера в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В новостной телевизионной программе сообщалось, что в городе Одинцове Московской области между местным жителем и пожилым мужчиной возник словесный конфликт из-за парковочного места, в ходе которого пенсионеру был нанесен удар, ставший причиной падения», — говорится в сообщении.
В результате падения пенсионер получил повреждение головы, из-за которого скончался спустя неделю в больнице. Следствие выяснило, что нападавший был спортсменом. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и по доводам, озвученным в сюжете.
Бастрыкин проверит, как идет расследование убийства пенсионера из-за парковки в Одинцове
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