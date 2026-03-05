Бастрыкин потребовал доклад о непотребствах подростков в ТЦ в Коммунарке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя столичного главка Дмитрия Беляева доклад о расследовании уголовного дела о хулиганстве подростков в торговом центре. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Накануне сотрудники полиции задержали 16 подростков и шестерых взрослых, которые устроили драку на ресторанном дворике ТЦ в Коммунарке, сбрасывали лед с эстакад на автомобили и пугали прохожих. У них изъяли перцовые баллончики и сигнальные ракетницы.

Позже полицейские установили, что двое участников беспорядков находились в России нелегально, их выдворят из страны.

Ранее в торговом центре «Щука» в Москве задержали девятерых человек, устроивших массовую драку с охраной и посетителями.