Более 20 человек задержали в Новой Москве за беспорядки в торговом центре

В Новой Москве задержаны 22 человека, в том числе 16 подростков, за беспорядки на фудкорте торгового центра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.

Среди изъятого у задержанных — перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона и два телефона, в которых нашли фотографии с признаками экстремистской символики.

При расследовании выяснилось, что двое взрослых — мигранты, находившиеся в России незаконно. Их выдворят из страны. Один из подростков оказался безнадзорным, он в центре временного содержания; остальных малолетних дебоширов передали родителям. Четверых поставили на профилактический учет.

Ранее массовая драка произошла в торговом центре «Щука». Следственный комитет возбудил дело о хулиганстве, ситуацию держит на контроле глава ведомства Александр Бастрыкин.