«Собираются по первому свистку»: как наказывать за этнические драки в России?
Ахмедова: этнический состав в драке должен быть отягчающим обстоятельством
В Москве — очередной случай массовой этнической драки, на этот раз в торговом центре «Щука». Участники побоища приняли общественное место за ринг, избили охранника и посетителей, которые пытались их разнять. Девять мужчин в итоге увезли в отдел.
Оскорбился и привел подкрепление
Началась потасовка с конфликта охранников ТЦ и одного из посетителей «Щуки». Последний, судя по всему, сильно оскорбился и решил, что без побоища так просто оставлять вопрос нельзя. Как итог — в торговый центр явилась толпа его приятелей.
Мужчины явно не поняли, что находятся не на ринге: они дрались, пугали сотрудников, других посетителей. Некоторые пытались их разнимать, но толку особенно в этом не было. Участниками происходящего стали девять человек. Прибывшие сотрудники полиции доставили их в отдел.
В информационном центре СК заявили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. О ходе расследования уже поручил доложить глава ведомства Александр Бастрыкин.
Пожизненные сроки для мигрантов в ОАЭ
Случившееся ожидаемо эмоционально обсуждали в соцсетях. И всех комментаторов можно понять — людям неприятно, что кто-то позволяет себе поступать вот так: звать братков в ТЦ и устраивать махач на глазах самых разных посетителей. Повезло еще, что не дошло до поножовщины и стрельбы.
Наконец, масла в огонь подливает и то, что подобные драки на самом деле случаются не так редко. К счастью, не супермасштабные, как это было в ЖК «Прокшино» в Москве, где выясняли отношения десятки мигрантов с лопатами. Другой показательный пример — побоище в Коммунарке, там участники драки вооружились арматурой.
Вспоминают на фоне потасовки в «Щуке» и о громкой новости из ОАЭ, где в начале января восьмерым приезжим из Узбекистана дали пожизненное за драку с поножовщиной и двумя жертвами. Еще один мигрант «отделался» сроком в 25 лет.
Пора менять законодательно?
Резко осудила побоище в «Щуке» и главред «Регнума», член СПЧ Марина Ахмедова. Журналистка подчеркнула, что речь идет именно об очередной этнической драке в Москве. Понятно, откуда у людей столько негодования из-за происходящего.
Охранники в ТЦ «Щука» сделали замечание мужчине, тот вернулся со своими бородатыми друзьями. Началась жесткая драка. Просто избиение. Посетителям-то это зачем? Хорошо знаю этот ТЦ, там бывает немало посетителей с детьми. Считаю, что этнический состав группы в драке должен быть отягчающим обстоятельством.
Марина Ахмедова
«Этих бородатых надо судить не только за драку, но и сверху им накинуть за этнический состав группировки. Потому что эти группировки не просто так собираются по первому свистку, они существуют как дремлющая боевая единица и только и ждут повода подраться. А нам такие единицы в городах зачем?» — поинтересовалась она.