«Собираются по первому свистку»: как наказывать за этнические драки в России?

В Москве — очередной случай массовой этнической драки, на этот раз в торговом центре «Щука». Участники побоища приняли общественное место за ринг, избили охранника и посетителей, которые пытались их разнять. Девять мужчин в итоге увезли в отдел.

Оскорбился и привел подкрепление

Началась потасовка с конфликта охранников ТЦ и одного из посетителей «Щуки». Последний, судя по всему, сильно оскорбился и решил, что без побоища так просто оставлять вопрос нельзя. Как итог — в торговый центр явилась толпа его приятелей.

Мужчины явно не поняли, что находятся не на ринге: они дрались, пугали сотрудников, других посетителей. Некоторые пытались их разнимать, но толку особенно в этом не было. Участниками происходящего стали девять человек. Прибывшие сотрудники полиции доставили их в отдел.

В информационном центре СК заявили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. О ходе расследования уже поручил доложить глава ведомства Александр Бастрыкин.