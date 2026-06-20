Бастрыкин потребовал доклад о нападении с ножом в ТЦ Краснодара

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на посетителей в торговом центре Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В субботу, 20 июня, молодой человек нанес ножевые ранения нескольким посетителям, одна женщина скончалась, минимум пять человек пострадали. Он также бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Нападавшим оказался местный житель 2007 года рождения, работающий в небольшом строительном магазинчике.

Глава СК поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Следователи работают на месте, опрашивают очевидцев и изучают записи с камер. Бастрыкин ожидает доклад для принятия решений. Мотивы нападения устанавливаются.