Резню в ТЦ в Краснодаре устроил сотрудник строительного магазина

Устроившим массовую резню в краснодарском торговом центре West Mall оказался местный житель 2007 года рождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк , опубликовавшая кадры допроса задержанного.

Молодой человек рассказал, что у него недавно умер отец и он остался с матерью, братом и двумя сестрами. Он добавил, что работает в небольшом строительном магазинчике, наркотики никогда не употреблял и только недавно начал курить.

Волк уточнила, что сообщение о нападении молодого человека с ножом в отдел полиции Краснодара поступило в 14:00. Ранения получили несколько человек, в том числе охранник площадки.

«Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу», — добавила представитель МВД.

Перед началом резни, по ее словам, молодой человек бросил в помещение детского развлекательного центра пиротехническое изделие. По предварительным данным, никто не пострадал из-за срабатывания пожарной сигнализации.

Злоумышленника скрутил неравнодушный очевидец и передал в руки прибывших в торговый центр сотрудников полиции и Росгвардии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительным данным, ранения после нападения в ТЦ получили не менее пяти человек, которых доставили в городские больницы.